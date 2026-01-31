ただ絞るだけじゃなく、白くてなめらかな肌やしなやかに動ける体でいることが魅せる美BODYでいる秘訣なんだって！そこで今回は、本田紗来のぬかりない「ボディ磨き術」を教えてもらいました。紗来が実際に使っているアイテムを真似して、理想のボディを手に入れて♡美BODYをつくるレシピ疲れやダメージをため込まないのが大事！絞るだけじゃなく、白くてなめらかな肌やしなやかに動ける体でいることが魅せる美BODYでいる秘訣