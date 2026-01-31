テレビ番組の人気コンテンツの1つであるモノマネ番組。番組内容や審査のあり方を巡ってはこれまで度々議論となってきた。1月31日に放送される『モノマネMONSTER』（日本テレビ系）では、"新たなステージ"とも言うべき、従来のモノマネ番組とは違う変化が見られるという。コラムニストでテレビ解説者の木村隆志さんが解説する。【写真】クオリティの高いモノマネを披露するモノマネ軍団。タモリや大谷翔平、舘ひろしもそっくり！