俳優・窪塚洋介の妻で、ダンサーのＰＩＮＫＹがトレーニング宣言した。３１日までにインスタグラムで「年末年始で４キロ太りました！（スワイプ５枚目）」と近影を投稿。「美味しいものが大好き」というＰＩＮＫＹ。「昔は体重が増えても食べる量を減らせばすぐに元に戻っていたのですが、４０代を超えるとそうはいかなくなるものですね…泣」と明かし、「私は女性らしい丸みがあるボディラインが好きなのでそこは維持したいの