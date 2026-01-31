世界で最も数の多いイタリアンレストラン昨年、イタリアの農相がSNSに、ある国で販売されたカルボナーラソースが、イタリア伝統のレシピとは違うなどと抗議の投稿をし、騒ぎになった。イタリア料理がユネスコ無形文化遺産に認定されるかどうかの審査待ちの頃だったので、あえてのことだったのかもしれない。その後イタリア料理は、無事、ユネスコ無形文化遺産に登録された。イタリアという国がいかに食に価値を置いているかがよく