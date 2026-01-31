ダークカラーの特別仕様車ビー・エム・ダブリューは、CセグメントのコンパクトSUV『ミニ・カントリーマン』の特別仕様車『シャドー・エディション』を発売した。【画像】シックな『ミニ・カントリーマン・シャドー・エディション』とお買い得な『ミニ・クーパーCセレクト』全7枚本モデルは人気の高いクリーン・ディーゼル・エンジンを搭載した『ミニ・カントリーマン D』をベースに、スポーティな『JCWトリム』を装備した。ミニ