FW・UTが苦手なゴルファーは多いのではないでしょうか。今回は日下部コーチにFW・UTのミート率を上げるコツを教えていただきました。 「FWはアイアン」「UTはウエッジ」のイメージで打つ！ 実際のクラブ（FW、UT）と違うクラブをイメージして振ることで、 ミスしてしまう悪い動きを出さないのが日下部流！ “地ベタもの”（地面の上にボールがある）のロングショットは