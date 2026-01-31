昨日対局のラスの雪辱を果たした。「大和証券Mリーグ2025-26」1月30日の第1試合は、U-NEXT Piratesから鈴木優（最高位戦）が出場。東場の3連弾で特大加点に成功し、7万点に迫る大トップを飾った。【映像】優、東場の強烈な3連弾で大トップ（一部始終）試合は東家からセガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）、KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）、優、KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（連盟）の並びでスタート。東1局