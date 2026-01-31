財産管理や契約行為にかかわる重要な手続きが、認知症の進行により無効になってしまうケースも少なくありません。本記事では、 LIFE Group の著書『相続家族会議のすすめ: 安心と信頼の遺産相続は「事前準備」が10割』（時事通信社）から、認知症による相続トラブルを回避するための事前準備について解説します。認知症と相続手続き、避けられたはずの“手遅れ”相続の準備を考える上で、避けて通れない現実の一つが「認知症」です