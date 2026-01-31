今回の衆院選で、自民党は派閥パーティを巡る裏金問題に際し、不記載のあった37人を公認している。“裏金議員”と言われた人たちにとっても、高市人気にあやかって国政復帰を果たす好機が到来している。その一人、東京7区（港区、渋谷区）から出馬している自民党の丸川珠代元五輪担当相は、街頭演説で｢高市総理｣という言葉を連呼していた――。 【画像】丸川氏は822万円で17位、萩生田氏は2728万で2位、衆院選202