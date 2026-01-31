＜ヒルトン・グランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ 2日目◇30日◇レイクノナG＆CC（フロリダ州）◇6624ヤード・パー72＞米国女子ツアー開幕戦は第2ラウンドが終了した。今大会は過去2年間の優勝者などが出場を許されるエリートフィールドで、日本勢は8人が出場している。【写真】200勝投手スモルツと談笑する奈紗大会の冠を務める「ヒルトン・グランドバケーションズ」と2023年からアンバサダー契約を結ぶ畑