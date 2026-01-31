31日朝、愛知県高浜市の住宅で火事があり、現在も消火活動が行われています。 消防によりますと、31日午前5時40分ごろ、高浜市論地町の住宅で「1階部分から火が出ている」と近くに住む人から119番通報がありました。 消防車など13台が出動し、現在も消火活動が行われていますが、2階建ての住宅がほぼ全焼したとみられます。 警察によりますと、当時この住宅には家族4人がいましたが、逃げ遅れた人はいないということ