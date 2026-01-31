JR西日本とJR九州が30日、終電後の新幹線を使用して、初の合同訓練を実施しました。大規模災害など不測の事態に備えて、かなり実践的な内容です。 ■平山翼記者「最終列車の時間を過ぎた博多駅のホームですが、多くの人の姿が確認できます。」真夜中のJR博多駅の新幹線のホーム。およそ300人が、新幹線「つばめ」に次々と乗り込んでいきます。 出発しておよそ10分後。■平山記者「今、車内の照明が消えました。