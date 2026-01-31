石油メジャーのシェブロンは第4四半期の1株当たり利益（EPS)が予想を上回ったことを好感して、朝から堅調な動き。3.34%高とダウ採用銘柄で2番目の上昇率で引けている。 シェブロン＜CVX＞176.90（+5.71+3.34%）