ダウ平均は反落、全般に売りが目立つ＝米国株概況 きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は反落。一時５００ドルを超える下げとなっていたが、下げ幅はその後縮小した。終値はダウ工業株３０種平均が１７９．０９ドル安の４万８８９２．４７ドル、ナスダック総合指数が２２３．３０ポイント安の２万３４６１．８２ポイント、Ｓ＆Ｐ５００が２９．９８ポイント安の６９３９．０３ポイント。 トランプ大統領が次期ＦＲＢ議長にウ