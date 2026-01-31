将棋のユニバーサル杯第５２期女流名人戦（主催・報知新聞社ほか）五番勝負第２局が３０日、大阪・高槻市の関西将棋会館で指された。挑戦者で先手の西山朋佳女流二冠（３０）＝白玲、女流王将＝が福間香奈女流名人（３３）＝清麗、女王、女流王座、女流王位、倉敷藤花＝に１２５手で勝利。シリーズ２連勝で３期ぶりの奪還に王手をかけた。これで両者の公式戦での対局数は１００（福間の５４勝４６敗）となり「百番指し」を達成。