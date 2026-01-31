通算１７９セーブ＆２０６ホールドをマークしたデビッド・ロバートソン投手（４０）が３０日（日本時間３１日）、自らのＸで現役引退を表明した。Ｘでは「物心ついた頃からずっと愛してきたこのスポーツからスパイクを脱ぎ、引退する時が来ました」で始まり、「野球界を離れる今、家族と過ごし、農場での生活に専念」などと綴られていた。ロバートソンは２００６年ヤンキースの１７巡指名でプロ入り。計８チームで通算８８１