主演に藤井流星、共演に七五三掛龍也、井桁弘恵、松下由樹をはじめとした豪華キャスト陣を迎えたラブサスペンス『ぜんぶ、あなたのためだから』。本日1月31日（土）、同ドラマの第4話が放送される。【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！前回の第3話ラストでは、和臣（藤井流星）の妻・沙也香（井桁弘恵）が生きていたことがわかる衝撃展開が。笑顔の沙也香が画面に登場すると、「生きてる!?」「無事でよかった」と、視聴者か