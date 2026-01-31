1月29日、Bリーグで初導入された新入団選手ドラフト『Bリーグドラフト2026』が開催された。華やかな夢舞台への一歩を踏み出す選手がいる一方で、惜しくも指名漏れとなった選手もいる。日本体育大学4年生の月岡熙もその1人だった。 月岡は174センチ70キロのポイントガード。昌平高校時代は全国の舞台と縁がなかったが、日本体育大学へ進学すると、有力選手が集う関東1部で才能を発揮し注目を集める存在と