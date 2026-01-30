加齢とともに体にはさまざまな変化が現れます。特に、食生活の乱れや運動不足などが引き金となり、生活習慣病やメタボリックドミノを引き起こし、これがさらなる病気へとつながっていくことがあるそうです。早期に予防策を講じるために気を付けたいポイントについて「田中整形外科医院」の田中先生にお聞きしました。 監修医師：田中 秀（田中整形外科医院） 久留米大学医学部卒業。医学博士。日本整形外科学会整形外科専門