リーグ・アン 25/26の第20節 Rランスとルアーブルの試合が、1月31日04:45にスタッド・ボラルト・デレリスにて行われた。 Rランスはオドソンヌ・エドゥアール（FW）、ウェスレイ・サイード（FW）、フロリアン・トバン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するルアーブルは瀬古 歩夢（DF）、イッサ・スーメレ（FW）、ラスール・ヌジャイ（MF）らが先発に