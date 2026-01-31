プロ・リーグ 25/26の第23節 ラ・ルビエールとヘントの試合が、1月31日04:45にEasi Arenaにて行われた。 ラ・ルビエールはパプムサ・フォール（FW）、ジェリー・アフリイェ（FW）、ジョエル・イト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘントは伊藤 敦樹（MF）、ウィルフリード・カンガ（FW）、ミハウ・スクラシ（FW）らが先発に名を連ねた。 40分、ラ・