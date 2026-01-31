手ぶらでOK！それを覚えておきましょう！ 【写真を見る】手ぶらOK！「ハガキがないから諦める」はもったいない！身分証があれば行ける期日前投票投票方法と注意点は？（山形） 2月8日（日）の衆院選投開票日に、当日は予定がある、または混雑するのが嫌だという人に便利なのが期日前投票です。 期日前投票は、1月28日からすでに始まっています。山形市役所にも、投票所が開設されました。スムーズに投票を済ませるため