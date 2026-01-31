西武バスは、西武鉄道と連携し、西武鉄道の新2000系車両をモチーフとしたカラーリングを施した路線バス車両2台を「きいろいバス」として運行する。同車両は、西武バス上石神井営業所と西武バス小平営業所の路線バス車両各1台が3月から運行を開始する。●西武鉄道の新2000系“黄色い電車”をモチーフに西武鉄道で運行している、黄色の塗装をベースとしたいわゆる「黄色い電車」は、1969（昭和44）年に101系の運行開始とともに導