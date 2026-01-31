2026年1月30日、韓国メディア・毎日経済は、米国が韓国を為替監視対象国に再指定したと報じた。記事によると、米国の財務省は29日（現地時間）、連邦議会に提出した主要貿易相手国の為替・マクロ経済政策に関する半期報告書を公表し、韓国を含む10カ国を為替監視対象国に指定した。対象国・地域には韓国のほか、中国、日本、台湾、ドイツ、スイス、シンガポール、ベトナム、タイ、アイルランドが含まれている。米国は15年に制定さ