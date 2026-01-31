プロ野球・巨人は30日まで合同自主トレを実施。2月1日のキャンプインを前に、一軍キャンプのメンバーが宮崎で汗を流しました。FAでの巨人移籍となった松本剛選手も、この合同自主トレに参加。高校の後輩である佐々木俊輔選手をはじめ、色々な選手たちとも交流を深めているそうで「若い選手も多いですし、明るい雰囲気で楽しくできている」と明かしました。打撃練習中には、坂本勇人選手とバットを片手にジェスチャーを見せながら話