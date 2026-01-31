テニスの全豪オープンは30日、男子シングルス準決勝の2試合が行われ、決勝のカードが決まりました。スペインのカルロス・アルカラス選手(世界ランク1位)がドイツのアレキサンダー・ズベレフ選手(同3位)に3-2(6-4、7-6、6-7、6-7、7-5)で勝利。最終セットはゲームカウント4-5からブレークを奪って追いつき、5時間27分の激闘の末に勝利をつかみました。もう一方の準決勝では、セルビアのノバク・ジョコビッチ選手(同4位)がイタリアの