マイナビニュースのテレビ担当記者が、1月にあったテレビ界の出来事を独断と偏見でピックアップする【1月テレビ界五大ニュース】。今月は、番組に協力した一般人への誹謗中傷をめぐるニュースが相次いだ。(左から)TBS、久米宏さん、フジテレビ清水賢治社長、日本テレビ○（1月3日）TBS『ザ・イロモネア』一般審査員への誹謗中傷に注意喚起芸人が5つのチャレンジで一般審査員から笑いを取って、完全制覇の賞金100万円を目指す同番組