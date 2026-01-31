「総勢9人でのお泊まり会」を勝手に決めてきた夫。「夕飯は俺が作る！」と張り切りますが、掃除、布団、翌朝の準備、見えない家事はすべて私の役目です。外食を提案しても聞く耳を持たない夫にモヤモヤしていましたが、その暴走を止めたのは、まさかの人物で……？ 友人が体験談を語ってくれました。 夫が突然提案した「友人家族のお泊まり会」 「今度の連休、地元の友だち家族を泊めていいかな」 ある日突然、夫が言いました