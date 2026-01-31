数日間お家を留守にしていた彼氏さんが帰宅して、猫ちゃんと…？久しぶりの再会を果たした二人が見せた、あまりにも幸せな光景が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で17万再生を突破し、「彼氏の腕にのってる猫ちゃんの小さな手が尊い」「寂しかったにゃんって顔してて可愛すぎる♡」といった声があがりました。 【動画：数日家を空けていた彼氏→そろそろ帰ってきてるかなと『ペットカメラ』を確認