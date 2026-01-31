日本相撲協会SNSで写真公開相撲教習所の卒業式・入所式が29日、両国国技館で行われた。日本相撲協会の公式Xとインスタグラムには鶴英山、花岡、行徳、竜翔、可貴の5人が卒業証書を手にする写真が公開された。相撲教習所は相撲部屋に入門した新弟子たちが半年間、実技だけでなく、一般常識、歴史など座学も含めて学ぶ場所。SNSでは門出を祝福するコメントが多数寄せられた。「卒業おめでとうございます」「ここから何人の強者が