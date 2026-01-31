坂の多い街・神戸。異国情緒あふれる街並みの中にも、歩くほどに表情を変える坂道が数多く残されています。そんな神戸の坂を、アイドルと一緒に歩きながら紹介していく連載「神戸スキップ坂」。今回は、神戸を代表する観光地のひとつ、神戸市中央区・北野坂をピックアップします。一緒に歩いたのは、関西発のアイドルグループ「すーぱーぷーばぁー‼︎」の妃奈乃愛莉さん。兵庫県出身の彼女とともに、神戸ら