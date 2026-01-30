日産自動車株式会社は、55kWhのバッテリーを搭載した新型EV「日産リーフ」B5グレードを発表した。 同モデルは、2010年の初代リーフ登場以来培った技術をもとに、より手頃な価格帯で最大521kmの航続距離（WLTC）を実現。静粛性や運転支援機能も備え、日常使いに適したEVとしての魅力を高めている。また、日産モータースポーツ＆カスタマイズは同モデルをベースに、専用装備を纏っ