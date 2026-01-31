昔の人々の暮らしぶりや四季折々をあらわす「大和言葉」。昔々に使われていた言葉ではあるが、厳しい寒さをあらわした「冬将軍」など、今も受け継がれているものが多い。関西を中心に活躍するお笑いコンビ・はるかぜに告ぐが、寒波厳しい今の時期にぴったりな大和言葉を紹介した。☆☆☆☆【月、冴ゆる】空気が澄みきった冬夜に広がる美しい星や月を表した言葉。星や月がいつもよりくっきり引き締まった様子を意味することから