近江の最速１４８キロ右腕・上田健介（２年）が、山田陽翔（現西武）らを擁して準優勝した２２年以来の旋風を巻き起こす。「うれしい。０点に抑えてチームを勝たせたい」。当落線上の近畿８強から２年ぶり８度目の春切符だ。プロ注目のエースは、自身初の聖地での零封劇をイメージ。「優勝できたらいい」と波に乗り、滋賀県勢の悲願・甲子園初優勝まで見据えた。身長１８２センチからスリークオーター気味に繰り出す投球は直球