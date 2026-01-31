WEST.の藤井流星が主演、Travis Japanの七五三掛龍也が共演するテレビ朝日系1月期オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』（毎週土曜後11：00）第4話が1月31日、放送される。前回、結婚式の最中に何者かに毒を盛られ倒れた新婦・沙也香（井桁弘恵）の生存が判明。新たな展開を迎える第4話の放送を前に、藤井と七五三掛が見どころを語った。【場面カット】超接近！顔を近づける藤井流星＆大原優乃作家・夏原エヰジ氏