ダウンタウンの浜田雅功が、31日放送の『ごぶごぶ』（後1：54〜3：00※関西ローカル）で俳優の伊藤英明と大阪で街ブラロケを行う。ロケの途中に浜田の提案でまさかの人物に会いに行く事態に。【動画】「なんやねん！」人気俳優とパンストの引っ張り合いにツッコむ浜田雅功浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行うバラエティー番組。相方は前回に引き続き、シリアスからコミカルまで自在に演じ分ける幅広い表現力で