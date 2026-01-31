女優・松嶋菜々子が主演するテレビ朝日系ドラマ「おコメの女－国税局資料調査課・雑国室－」が話題となっている。松嶋は国税局のすご腕調査官の主人公を演じる。 初回の世帯視聴率は10.0%（ビデオリサーチ調べ、関東地区・以下同）と2ケタ台を記録し、2話・3話は視聴率をわずかに落としたものの29日放送の第4話は世帯8.5％と、依然として高視聴率を維持。放送前からシリーズ化がささやかれており、同局を