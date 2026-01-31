様々な分野の「イチバン」を徹底研究する番組『カンニング竹山のイチバン研究所』（ABEMA）が1月30日に配信された。番組では、スタジオ初登場の日向坂46の宮地すみれにカンニング竹山がツッコミを入れる場面が見られた。【映像】「鉄板自己紹介」→カンニング竹山がツッコミの瞬間インターン研究員である宮地は挨拶代わりに「スマイル、スマイル、すみれ、すみれ。すみれの虜になっちゃった。日向坂46の宮地すみれです。よろし