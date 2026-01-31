日本が誇る二人のスラッガーはMLBでどんな活躍を見せるのか(C)Getty Images日本を代表する2人のスラッガーがいよいよメジャーの舞台に立つ。ホワイトソックスと2年3400万ドル（約53億7000万円）で契約した村上宗隆と、ブルージェイズに4年6000万ドル（約94億円）で加入した岡本和真。2年連続で地区最下位のホワイトソックス、そして昨季にワールドシリーズに出場したブルージェイズと、置かれた状況は対照的だが、彼らはそれぞれ