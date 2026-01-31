俳優高橋文哉（24）が30日、都内で主演声優を務める映画「クスノキの番人」（伊藤智彦監督）の公開初日舞台あいさつに登壇した。公開を受けて「SNS含め、見てくださった皆さまの感想が温かくて、作品として何かを届けるということを生業としている人間としてはすごくうれしい1日です」と集まった観客を前に喜んだ。製作期間の思い出には「宮野真守さんが救ってくださった」と挙げた。「アフレコをしていたら隣のブースで違う作品を