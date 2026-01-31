お笑いコンビ・トータルテンボスの藤田憲右が、ダイエットで目標達成したことを明かした。３１日までにインスタグラムで「４月から始めたダイエット！目標の６８キロ達成！」と報告。６８・１キロと表示された体重計を公開した。藤田は昨年４月１日の投稿で「近年最重量」と明かし、８５・５キロと表示された体重計をアップ。「今日からダイエット始めます。目標は−１０キロの７５キロ」と宣言していた。最重量から１７・４