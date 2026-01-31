5人組ダンスボーカルグループM！LKの吉田仁人（26）が30日、都内で主演舞台「FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS幻影戦争THE STAGE 2」（30日から）ゲネプロ取材会に出席した。モント・リオニスを演じる吉田は、前作よりレベルの上がった殺陣に挑戦。「ゲームをそのまま、ここで見られるような感覚です」と没入感ある仕上がりに自信を見せた。