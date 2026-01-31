巨人・竹丸の母校でもある崇徳が、広島勢では最長ブランクとなる３３年ぶりの春切符を手にした。中国大会で準々決勝から３連続完封のエース左腕・徳丸凜空（りく、２年）は「重い扉がやっと開いたなと思った」と素直に喜んだ。７６年のセンバツ初出場Ｖ時に「１番・遊撃」で主将だった元広島の山崎隆造総監督（６７）は「『古豪ですよね』と言われて恥ずかしかった。強豪ではないってことだから」と安ど。ＤＨ制についても触れ