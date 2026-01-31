女優山村紅葉（65）が30日、東京国税局麹町税務署で、スマートフォンを使った確定申告をPRした。国税局で国税専門官”マルサ”としての勤務経験がある山村は「久しぶりに税務署の雰囲気を味わいました」とあいさつ。スマホでe−taxを体験し「私にもできました。これなら簡単だなと思いました。崖からでも、ちょっとした時間に撮影の空き時間でもできる」と、サスペンスドラマでおなじみの状況を引き合いに語った。