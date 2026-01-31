テレビ朝日の森山みなみアナウンサーが、衣装コーデを披露した。３１日までに自身のインスタグラムを更新。「今週もスーパーＪチャンネルをご覧いただき、ありがとうございました！」とまず視聴者にお礼の言葉を並べた。続けて「気づけば来週はもう２月ですねまだまだ寒い日が続きそうですが、体調に気をつけながら、元気に過ごしていきましょう！」と寒波が襲来している天候に注意するように呼びかけた。最後に「来週も宜し