インフルエンサーまいきち（21）が30日、都内で行われた、初フォトエッセー「承認欲求」（KADOKAWA）発売記念イベントに出席した。「誰にも言えなかった自分の暗い過去を読んでいただけるのがびっくりしたし、うれしかった」。タイトルを「アンチされてきたので、自分の中では否定的なワードだった」としつつも「これで認められればうれしい」とした。「挫折している子や1歩が踏み出せないでいる子に読んで欲しい」と訴えた。