千葉県柏市のビジネスホテルの室内に19歳の男性の遺体を遺棄したとして、30歳の女が逮捕されました。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、住所不定・無職の石井梨奈容疑者（30）です。警察によりますと、石井容疑者は、今月26日ごろ、柏市のビジネスホテルの室内に、無職の秋田漣さん（19）の遺体を遺棄した疑いがもたれています。30日午前、石井容疑者が家族に「ひとりじゃ死ねない、飛び降りて死ぬ」などと連絡し、家族が石井容疑者