俳優冬野心央（みお＝22）が30日、都内で、主演を務めるスーパー戦隊シリーズ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」の第4弾ヒーローショー公開リハーサルに出席した。1975年（昭50）から50年間続くスーパー戦隊シリーズ最後の作品。ショーでは冬野ら出演キャスト6人が出演するほか、初代スーパー戦隊の「秘密戦隊ゴレンジャー」も登場し、最後の戦いを披露した。