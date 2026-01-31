ダービージョッキー大西直宏が読む「３連単のヒモ穴」――今週から東京開催がスタート。今年最初のＧＩフェブラリーＳ（２月22日／東京・ダート1600ｍ）の前哨戦となるＧ?根岸Ｓ（東京・ダート1400ｍ）が２月１日に行なわれます。大西直宏（以下、大西）根岸Ｓは創設当初、秋の東京で行なわれていました。それが2001年、ダート重賞の番組整備に伴って、この時期に施行されることになりました。ただ、現役時代の私にとっては、あ