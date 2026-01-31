2月4日(水)は二十四節気の立春で、暦に合わせるかのように寒さが和らぐでしょう。ただ、暖かさは一時的で、2月は寒暖差が大きくなる時期です。スギ花粉は、早い所では2月上旬から飛散開始となるため、早めに対策をしてください。2月4日・5日は寒さ和らぐ2月4日(水)は二十四節気の立春で、暦の上では春の始まりです。ただ、寒さが和らいでも一時的となり、気温の変化が大きくなる時期です。体調管理にご注意ください。2月2日(月)ま